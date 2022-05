Massimo Ranieri cade dal palco del teatro Diana a Napoli: ricoverato – Il video (Di sabato 7 maggio 2022) Il cantante Massimo Ranieri, a pochi minuti dall’inizio di un concerto al teatro Diana di Napoli, è caduto scendendo dalla scaletta al centro del palco e ha battuto la schiena. Rimasto a terra a lungo, è stato soccorso dagli operatori del 118 e portato all’ospedale Cardarelli dove è ricoverato. Secondo il suo staff Ranieri non ha battuto la testa ed è sempre rimasto cosciente. Avrebbe una costola rotta. Dopo la caduta al teatro Diana di Napoli, l’artista è stato sottoposto a una Tac che non ha evidenziato particolari problemi. Da quanto si apprende, Ranieri ha riportato un trauma cranico e contusioni alla spalla destra e al dorso lombare. Avrebbe anche alcune ferite da suturare. ... Leggi su open.online (Di sabato 7 maggio 2022) Il cantante, a pochi minuti dall’inizio di un concerto aldi, è caduto scendendo dalla scaletta al centro dele ha battuto la schiena. Rimasto a terra a lungo, è stato soccorso dagli operatori del 118 e portato all’ospedale Cardarelli dove è. Secondo il suo staffnon ha battuto la testa ed è sempre rimasto cosciente. Avrebbe una costola rotta. Dopo la caduta aldi, l’artista è stato sottoposto a una Tac che non ha evidenziato particolari problemi. Da quanto si apprende,ha riportato un trauma cranico e contusioni alla spalla destra e al dorso lombare. Avrebbe anche alcune ferite da suturare. ...

