Manuel Bortuzzo, la verità a Verissimo: «Con Lulù è finita perché l?ho deciso io» (Di sabato 7 maggio 2022) Nessuna ingerenza da famiglia e amici. Manuel Bortuzzo è categorico tra lui e Lulù Selassié «è finita perché l?ho deciso io». L?ex... Leggi su leggo (Di sabato 7 maggio 2022) Nessuna ingerenza da famiglia e amici.è categorico tra lui eSelassié «èl?hoio». L?ex...

Advertising

InsanityAngel1 : RT @JordeenFairy: Manuel Bortuzzo grandissimo stronzo allora spiegaci visto che ci tieni a sottolineare che volevi lasciarla da tempo che c… - Domenico1oo777 : RT @sonounafatina_: Manuel Bortuzzo non sa cosa è il rispetto per nessuno, per una donna che diceva di amare, per una famiglia che lo ha ac… - ParliamoDiNews : MANUEL BORTUZZO: `HO LASCIATO LULÙ SELASSIÉ`/ `Scelta mia, è mancato il rispetto` #LucreziaSelassi #ManuelBortuzzo… - ParliamoDiNews : Martina Rossi e Federica Pizzi, ex Manuel Bortuzzo/ Un ritorno di fiamma? Sui social… #ManuelBortuzzo @mmbfanspage - ParliamoDiNews : COSA È SUCCESSO TRA FRANCO BORTUZZO E LULÙ SELASSIÈ?/ Manuel: `Lui ci sta male...` #FrancoBortuzzo -