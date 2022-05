LIVE – Modena-Bari 0-0 | Supercoppa Serie C 2021 2022 | RISULTATO in DIRETTA

(Di sabato 7 maggio 2022) Latestuale di, match valido per la seconda giornata della. Le due formazioni sono pronte a scendere sul campo del Alberto Braglia per la seconda sfida del torneo. Appuntamento oggi, sabato 7 maggio, alle ore 16.00. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV IL REGOLAMENTO AGGIORNA LA0-0 ORE 15:55 – Buonasera amici di Sportface. Benvenuti allatestuale di. Tra pochissimi minuti il fischio d’inizio. SportFace.

Advertising

Puglia_in : Le formazioni ufficiali e la diretta di Modena-Bari - Sonofmarketing : RT @giardinidimiro: Lunedì 9 maggio ore 21.00 a la tenda, Modena, prove aperte del live #voiceless ?? prenotazione gratuita - secretfurryhole : RT @giardinidimiro: Lunedì 9 maggio ore 21.00 a la tenda, Modena, prove aperte del live #voiceless ?? prenotazione gratuita - zazoomblog : Dove vedere Modena-Bari streaming gratis OGGi LIVE e diretta tv Antenna Sud o Rai? - #vedere #Modena-Bari… - giardinidimiro : Lunedì 9 maggio ore 21.00 a la tenda, Modena, prove aperte del live #voiceless ?? prenotazione gratuita… -

...Lube Civitanova " Itas Trentino 3 - 2 Sir Safety Conad Perugia " Leo Shoes PerkinElmer3 - 1 ...streaming su Volleyballworld.tv. Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Gianluca ...Notaresco - ASD Pineto Calcio 16:00 Chieti - Alto Casertano 18:00 ITALIA SUPERCOPPA (SERIE C)- Bari 16:00 MALTA PREMIER LEAGUE - PLAY - OFFS CHAMPIONSHIP Birkirkara - Hamrun 16:00 Gzira - ...Aggiornamenti in diretta Modena-Bari. Il Modena ospita al Braglia il Bari per la seconda gara del triangolare valido per la ...Modena-Bari, la diretta live minuto per minuto testuale della seconda gara della Supercoppa di Serie C 2021-2022 ...