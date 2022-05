Libano | lungo la Blu Line con Unifil | ricercando la pace

Advertising

serena_sartini : Lungo la #Bluline in #Libano con #UNIFIL #peace @askanews_ita - agenzia_nova : #Libano Un giorno di pattuglia lungo la blue line, punto caldo a ridosso della linea di demarcazione con #Israele… -

...fino alla Blu Line e garantire integrità della stessa attraverso il monitoraggio costantela ... "La situazione inè attualmente stabile, e non si ravvedono particolari criticità", aggiunge ..."In questa base uno dei miei plotoni effettua una attività di controllo e monitoraggio di quanto succedela Blue Line che corre in direzione Ovest, Est e separa ilda Israele. La situazione non registra particolari motivi di una forte escalation, ma effettuiamo numerose pattuglie e attività ...Shama (Libano), 7 mag. (askanews) - La base avanzata Unp 1-31 è quella più vicina alla Blu Line, la linea di demarcazione tra Libano e Israele, ...SHAMA (LIBANO) – “Non servono misure aggiuntive, qui viviamo sempre in allerta”. Il Generale Massimiliano Stecca, alla guida del sector West della missione Unifil in Libano con la Brigata di Cavalleri ...