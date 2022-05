Lecce promosso in Serie A: le immagini della festa in strada | VIDEO (Di sabato 7 maggio 2022) Lecce-Pordenone 1-0 ieri sera nell'ultimo turno di Serie B: salentini promossi in Serie A da vincitori del torneo. Grande festa dei tifosi giallorossi per le strade della città, alla quale hanno partecipato anche alcuni sostenitori dei friulani! Leggi su pianetamilan (Di sabato 7 maggio 2022)-Pordenone 1-0 ieri sera nell'ultimo turno diB: salentini promossi inA da vincitori del torneo. Grandedei tifosi giallorossi per le stradecittà, alla quale hanno partecipato anche alcuni sostenitori dei friulani!

Advertising

tvdellosport : ?? LECCE PROMOSSO IN SERIE A Grazie al successo per 1-0 contro il Pordenone il Lecce vince il campionato di Serie… - SkySport : ? LECCE PROMOSSO IN SERIE A ? ?? Lecce-Pordenone 1-0 Risultato finale ? ?? #Majer (46’) ? - GoalItalia : La Serie A è più giallorossa, il @OfficialUSLecce festeggia la promozione ?? [? @cla_damato] - PianetaMilan : .@OfficialUSLecce promosso in @SerieA: le immagini della festa in strada | #VIDEO - #Calcio #SerieA #SerieATIM… - CheccoLepore32 : RT @SkySport: ? LECCE PROMOSSO IN SERIE A ? ?? Lecce-Pordenone 1-0 Risultato finale ? ?? #Majer (46’) ? -