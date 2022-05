Lazio-Sampdoria | Sarri | “A Roma mentalità provinciale | questa città merita due squadre forti”

(Di sabato 7 maggio 2022) “Come sarà affrontare da avversario la Juventus? Dobbiamo raccogliere punti per l’Europa e dobbiamo concentrarci solo su questo. Dai tifosi non mi aspetto niente, ci tengo molto ad andare in Europa e quindi la penso come la mia squadra”. Lo ha dichiarato il tecnico della, Maurizio, in vista del big match contro i bianconeri nel prossimo turno di campionato. “Stasera abbiamo fatto una buona partita contro una squadra che negli ultimi tempi si è ritrovata – ha detto l’allenatore biancoceleste ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la– e non era semplice da affrontare. Abbiamo vinto perché abbiamo fatto bene con continuità”. A chi gli chiede se lasia migliorata dopo l’uscita dall’Europa League,ha risposto che prima “era tutto più difficoltoso, abbiamo ...

Commenta per primo Intervistato da Sky nel post partita della sfida persa contro la, l'allenatore della, Marco Giampaolo ha analizzato così la gara. BUONA GARA - 'Direi che è stata una buona gara. La nostra prestazione non mi è dispiaciuta affatto, al netto della ...ROMA - Vince lae si mette in tasca altri tre punti importantissimi per un posto in Europa.battuta 2 - 0. Nel post partita, ai microfoni di Sky Sport, Maurizio Sarri ha commentato: " Abbiamo fatto ...Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN la vittoria per 2-0 sulla Sampdoria: "E' stata una buona partita, per vincere contro l'ultima Sampdoria, ...Al termine di Lazio-Sampdoria, mister Sarri ha parlato in conferenza stampa per commentare la vittoria dei suo: ESULTANZA LUIS ALBERTO E FUTURO – «Ha fatto un gol fuori categoria e ha giustamente ...