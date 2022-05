Laura Pausini in lacrime: “Vorrei farlo a tutti i costi” (Di sabato 7 maggio 2022) Scoppia in lacrime Laura Pausini nel corso della sua ultima intervista. Durante l’Eurovision potrebbe farlo davvero Torna a parlare Laura Pausini e lo fa in vista del prossimo Eurovision, che presenterà in compagnia di Alessandro Cattelan e Mika. La cantante però si è emozionata parlando di una delle sue fonti di ispirazione: le sue parole. La cantante in lacrime durante l’intervista (via Screenshot)Torna a parlare della conduzione dell’Eurovision Laura Pausini, che sarà una delle grandi protagoniste sul palco insieme ad Alessandro Cattelan e Mika. La cantante lo ha fatto all’interno della trasmissione spagnola ‘La Matematica del Espejo‘, oramai giunta alla sua seconda edizione. L’artista che da oltre trent’anni ... Leggi su vesuvius (Di sabato 7 maggio 2022) Scoppia innel corso della sua ultima intervista. Durante l’Eurovision potrebbedavvero Torna a parlaree lo fa in vista del prossimo Eurovision, che presenterà in compagnia di Alessandro Cattelan e Mika. La cantante però si è emozionata parlando di una delle sue fonti di ispirazione: le sue parole. La cantante indurante l’intervista (via Screenshot)Torna a parlare della conduzione dell’Eurovision, che sarà una delle grandi protagoniste sul palco insieme ad Alessandro Cattelan e Mika. La cantante lo ha fatto all’interno della trasmissione spagnola ‘La Matematica del Espejo‘, oramai giunta alla sua seconda edizione. L’artista che da oltre trent’anni ...

Advertising

LauraPausini : Un mese fa presentavo a tutti “Laura Pausini - Piacere di conoscerti”. Queste sono le immagini della conferenza sta… - LauraPausini : Dall'uscita di Laura Pausini-Piacere di Conoscerti non fate altro che parlare di 'I'm Every Woman' canzone di Whitn… - LauraPausini : Riavvicinarmi al mondo delle ceramiche è stata una sensazione bellissima! Qui il backstage delle giornate in cui un… - DESIFOTOLISBOA : Now playing Così Importante by Laura Pausini! - EnricaMaina : Laura Pausini - Circo Massimo -