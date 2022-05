In Irlanda del Nord sta vincendo il Sinn Féin (Di sabato 7 maggio 2022) Per la prima volta nella storia del paese potrebbe ottenere la maggioranza dei seggi in parlamento: è un risultato storico, per ora dal punto di vista simbolico Leggi su ilpost (Di sabato 7 maggio 2022) Per la prima volta nella storia del paese potrebbe ottenere la maggioranza dei seggi in parlamento: è un risultato storico, per ora dal punto di vista simbolico

Advertising

RaiNews : Il partito conservatore Tory va male alle elezioni amministrative. Un segnale negativo per il premier Boris… - La7tv : Il Lussemburgo è il primo paese Ue per importo mensile del #salariominimo (oltre 2mila euro), seguito da Irlanda, P… - SoloCristy : RT @ilpost: In Irlanda del Nord sta vincendo il Sinn Féin - ilpost : In Irlanda del Nord sta vincendo il Sinn Féin - LEOREDBARON : RT @Infoaut: Elezioni in Uk: disastro Boris Johnson, Labour nelle secche. Netta vittoria dello Sinn Fein in Irlanda del Nord -