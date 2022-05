Il maestro fa recitare l'Ave Maria rivisitata in classe per far vincere la Salernitana: bufera sul (Di sabato 7 maggio 2022) Ave Maria riadattata al tifo da stadio . E' quanto successo nella scuola elementare Matteo Mari di Salerno dove un maestro, ultrà della Salernitana, ha chiesto ai suoi alunni di pregare per la ... Leggi su leggo (Di sabato 7 maggio 2022) Averiadattata al tifo da stadio . E' quanto successo nella scuola elementare Matteo Mari di Salerno dove un, ultrà della, ha chiesto ai suoi alunni di pregare per la ...

Advertising

leggoit : Il maestro fa recitare l'Ave Maria rivisitata in classe per far vincere la Salernitana: bufera sul video - zazoomblog : “Preghiamo per la Salernitana”: il maestro tifoso fa recitare l’Ave Maria ai bambini VIDEO - #“Preghiamo… - neXtquotidiano : 'Preghiamo per la Salernitana': il maestro tifoso fa recitare l'Ave Maria ai bambini in classe | VIDEO - FilomenaGallo55 : @escrittori Fin da piccolo, l’incontro con Gesù, sconvolge la vita di Carlo: trova in Lui l’Amico, il Maestro, il s… -