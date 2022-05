Giro d’Italia 2022, Yates: “Vittoria inaspettata” (Di sabato 7 maggio 2022) “Una Vittoria un po’ inaspettata, ma ho cercato di andare a tutto gas. Abbiamo lavorato tanto durante l’inverno con l’equipaggiamento, per provare nuovi materiali. Ora sono in una bella posizione, ma siamo all’inizio e il prossimo vero test sarà sull’Etna. Intanto ci godiamo la giornata di oggi”. Queste le parole di Simon Philip Yates, corridore della BikeExchange-Jayco, dopo la Vittoria nella cronometro tra le strade di Budapest della seconda tappa del Giro d’Italia 2022. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 7 maggio 2022) “Unaun po’, ma ho cercato di andare a tutto gas. Abbiamo lavorato tanto durante l’inverno con l’equipaggiamento, per provare nuovi materiali. Ora sono in una bella posizione, ma siamo all’inizio e il prossimo vero test sarà sull’Etna. Intanto ci godiamo la giornata di oggi”. Queste le parole di Simon Philip, corridore della BikeExchange-Jayco, dopo lanella cronometro tra le strade di Budapest della seconda tappa del. SportFace.

