Europa più vicina per la Lazio, 2-0 alla Sampdoria (Di sabato 7 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – La Lazio porta a casa una vittoria importantissima in ottica europea e batte con un netto 2-0 la Sampdoria nella 36esima giornata di Serie A allo stadio Olimpico. I biancocelesti si assicurano il successo segnando un gol per tempo: Patric sblocca il match nella prima frazione poi è Luis Alberto a chiudere i conti nella ripresa.Una gara iniziata a ritmi lenti, che si accende a partire dal ventesimo. Le occasioni fioccano da una parte e dall’altra e infiammano il primo tempo. Tra le fila biancocelesti si fa notare Felipe Anderson, per i blucerchiati è invece Thorsby a raccogliere la migliore chance. Poi però la squadra di Sarri sale in cattedra e prende in mano la partita. Luis Alberto e Milinkovic-Savic duettano e si rendono pericolosi, Audero è una mano santa a salvare la porta. E’ un crescendo fino al 41? quando la ... Leggi su ildenaro (Di sabato 7 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Laporta a casa una vittoria importantissima in ottica europea e batte con un netto 2-0 lanella 36esima giornata di Serie A allo stadio Olimpico. I biancocelesti si assicurano il successo segnando un gol per tempo: Patric sblocca il match nella prima frazione poi è Luis Alberto a chiudere i conti nella ripresa.Una gara iniziata a ritmi lenti, che si accende a partire dal ventesimo. Le occasioni fioccano da una parte e dall’altra e infiammano il primo tempo. Tra le fila biancocelesti si fa notare Felipe Anderson, per i blucerchiati è invece Thorsby a raccogliere la migliore chance. Poi però la squadra di Sarri sale in cattedra e prende in mano la partita. Luis Alberto e Milinkovic-Savic duettano e si rendono pericolosi, Audero è una mano santa a salvare la porta. E’ un crescendo fino al 41? quando la ...

Advertising

AngeloCiocca : Sull’embargo al #petrolio russo, #Orban dice no a proposta #Ue. Le misure adottate “causano più danno all'Europa che a #Mosca'. Dicevamo? - TgLa7 : Ungheria, Orban: proposta #sanzioni #petrolio russo inaccettabile. Da sanzioni Ue più danni a Europa che a Mosca… - vigilidelfuoco : Conclusa la missione sul #GranSasso di #vigilidelfuoco e @CNRsocial_ per il progetto Ice-Memory: prelevato il primo… - alfonsoturco3 : @blek57 @SecolodItalia1 Ma ci rendiamo conto che culturalmente abbiamo il ministro più impreparato d’Europa? Non sa… - emiliomagrini : RT @faberpiredda: Alla fine Biden avrà ottenuto ciò che voleva: Europa disunita, economicamente devastata e dipendente da greggio e gas Us… -