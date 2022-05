Elezioni Rsu a scuola, un candidato avrebbe ricevuto pressioni da preside (Di sabato 7 maggio 2022) di Erika Noschese In occasione delle Elezioni per la Rsu, un candidato avrebbe ricevuto pressioni dalla preside. A denunciarlo uno dei candidati, nonché collaboratore scolastico Marco Iuliano in servizio presso l’istituto comprensivo. L’altro candidato, infatti, sarebbe stato pressato dalla preside per la candidatura contro le altre liste. “Vorrei specificare che, in fase di contrattazione di istituto, l’Rsu con la Dirigenza decidono l’assegnazione di ingenti somme provenienti dal fondo di Istituto, in favore di dipendenti incaricati a determinate e specifiche mansioni/responsabilità, il tutto si decide a maggioranza, si tratta quindi di una figura di rilievo che proprio per il ruolo che assume, dovrebbe essere indipendente e imparziale nei riguardi ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 7 maggio 2022) di Erika Noschese In occasione delleper la Rsu, undalla. A denunciarlo uno dei candidati, nonché collaboratore scolastico Marco Iuliano in servizio presso l’istituto comprensivo. L’altro, infatti, sarebbe stato pressato dallaper la candidatura contro le altre liste. “Vorrei specificare che, in fase di contrattazione di istituto, l’Rsu con la Dirigenza decidono l’assegnazione di ingenti somme provenienti dal fondo di Istituto, in favore di dipendenti incaricati a determinate e specifiche mansioni/responsabilità, il tutto si decide a maggioranza, si tratta quindi di una figura di rilievo che proprio per il ruolo che assume, dovrebbe essere indipendente e imparziale nei riguardi ...

Advertising

UiltecCalabria : ???Uiltec coglie affermazione in elezioni rinnovo Rsu Maire Tecnimont a Milano Importante affermazione della Uiltec… - UiltecCalabria : RT @UILTECNAZIONALE: ???Uiltec coglie affermazione in elezioni rinnovo Rsu Maire Tecnimont a Milano Importante affermazione della Uiltec in… - UILTECNAZIONALE : ???Uiltec coglie affermazione in elezioni rinnovo Rsu Maire Tecnimont a Milano Importante affermazione della Uiltec… - CGILParma : 'Lasciatevi trasportare': presentata oggi la lista dei candidati FILT CGIL Parma alle el... - GiampaoloBiondi : RT @FimMilanoMetro: Grande risultato della Fim-Cisl Milano Metropoli nelle elezioni RSU della Leonardo Company a Nerviano (MI) Ci confermia… -