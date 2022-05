Draghi proroga il mandato dei direttori dei servizi segreti

Advertising

Mov5Stelle : Il giorno prima Draghi sottoscrive la norma che proroga i lavori del #Superbonus sulle unifamiliari, il giorno dopo… - Mov5Stelle : Le parole di Draghi ci sorprendono. Nel decreto aiuti c'è una proroga del superbonus, ad esempio per le unifamiliar… - VittorioSgarbi : Un grosso errore la decisione del Governo di volere modificare, in corso d’opera, le regole del cosiddetto “Superbo… - GalbiatiTiziana : @byoblu Anche voi fate disinformazione?! I cittadini sono tenuti a rispettare le LEGGI, non i protocolli. Draghi no… - DanieleDavoli41 : @carlosibilia È ora di mandare a casa Draghi e ripristinare il superbonus x tutte le persone oneste. Proroga x le U… -

Delega fiscale,a Lega e Fi: non ci saranno aumenti delle tasse Quella sul catasto, ha ...fiscale da black out Gli adempimenti fiscali da ultimare in questi giorni, dalle domande per le ...... per esempio, la riforma strutturale del Governodovesse saltare, allora è molto probabile che alcune misure di pensionamento anticipato attualmente in vigore siano oggetto di. Per ...L'Italia ha deciso di stanziare ben 14 miliardi di euro in aiuti aggiuntivi per far fronte all'impennata dei prezzi dell'energia.Fino al 2021 erano in vigore ancora le disposizioni del precedente Governo Conte II, dato che il Governo Draghi aveva solo voluto disporre delle proroghe per gli anni successivi. I problemi però sono ...