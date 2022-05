Cosa è (veramente) questa storia della «chiusura di CartaBianca» (Di sabato 7 maggio 2022) Si fa presto a parlare di censura, utilizzando una parola in grado di sollevare indignazione popolare. Ci vuole, invece, un po’ più di tempo per cercare di capire la realtà dei fatti rimanendo ancorati solamente su elementi concreti e senza fare voli pindarici. Da alcune ore, infatti, sui social è scoppiata la protesta (ma in alcuni casi anche la “felicità”) per la notizia di una decisione del la Rai avrebbe preso in vista dei palinsesti che inizieranno all’inizio della prossima stagione autunnale. In particolare si parla con insistenza della chiusura di CartaBianca, il noto talk show televisivo in onda ogni martedì su RaiTre e condotto da Bianca Berlinguer. Ma Cosa c’è di vero in questa storia? LEGGI ANCHE > Invitare giornalisti russi in tv può rappresentare una ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 7 maggio 2022) Si fa presto a parlare di censura, utilizzando una parola in grado di sollevare indignazione popolare. Ci vuole, invece, un po’ più di tempo per cercare di capire la realtà dei fatti rimanendo ancorati solamente su elementi concreti e senza fare voli pindarici. Da alcune ore, infatti, sui social è scoppiata la protesta (ma in alcuni casi anche la “felicità”) per la notizia di una decisione del la Rai avrebbe preso in vista dei palinsesti che inizieranno all’inizioprossima stagione autunnale. In particolare si parla con insistenzadi, il noto talk show televisivo in onda ogni martedì su RaiTre e condotto da Bianca Berlinguer. Mac’è di vero in? LEGGI ANCHE > Invitare giornalisti russi in tv può rappresentare una ...

