Colpo di mercato per il Napoli: definite le cifre per Olivera (Di sabato 7 maggio 2022) Mancano solo tre partite al termine di questo campionato di Serie A 2021/22 e il Napoli, dopo aver conquistato matematicamente la Champions League, è già pronto a guardarsi intorno per definire la rosa della prossima stagione, a fronte di qualche addio importante. Il ds Cristiano Giuntoli sta valutando diversi colpi tra il campionato italiano e quelli esteri, avendo già concluso l’acquisto del georgiano Khvicha Kvaratskhelia. Il secondo Colpo, praticamente ufficiale, del Napoli è il difensore del Getafe Mathías Olivera. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, è già stata trovata l’intesa con l’agente del calciatore e sono già state definite le cifre. FOTO: Getty Images, Mathías Olivera Per Olivera è pronto un ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 7 maggio 2022) Mancano solo tre partite al termine di questo campionato di Serie A 2021/22 e il, dopo aver conquistato matematicamente la Champions League, è già pronto a guardarsi intorno per definire la rosa della prossima stagione, a fronte di qualche addio importante. Il ds Cristiano Giuntoli sta valutando diversi colpi tra il campionato italiano e quelli esteri, avendo già concluso l’acquisto del georgiano Khvicha Kvaratskhelia. Il secondo, praticamente ufficiale, delè il difensore del Getafe Mathías. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, è già stata trovata l’intesa con l’agente del calciatore e sono già statele. FOTO: Getty Images, MathíasPerè pronto un ...

Advertising

miki_cr01 : La dirigenza nel mirino del #JTwitter. Poi al primo colpo clamoroso di mercato, tutti a fare il bacia mani con mani… - MagliaCalcio_ : Cristiano Ronaldo torna in Serie A: Mendes lavora al super colpo - - max68t : @Thankilpin Mercato fatto...il bomber lo faranno passare x il colpo dei nuovi proprietari.... - AMIN1908_ : @la_stordita @Cobretti_80 Busio è a Venezia .. ma Sabatini ha fatto un bel mercato per la salernitana .. ha aggiunt… - zazoomblog : Gioca nell’Atalanta colpo di mercato per il Napoli? È il sostituto di Fabian Ruiz! - #Gioca #nell’Atalanta #colpo… -