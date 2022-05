Ciao Darwin, Paolo Bonolis stupisce tutti sul ritorno del programma. Nessuno se lo aspettava (Di sabato 7 maggio 2022) Paolo Bonolis non dà per morto il suo Ciao Darwin, molto amato dal pubblico, e rivendica l'originalità dei suoi programmi, che non traducono format stranieri. Leggi su comingsoon (Di sabato 7 maggio 2022)non dà per morto il suo, molto amato dal pubblico, e rivendica l'originalità dei suoi programmi, che non traducono format stranieri.

Advertising

bellabionda__ : @sadic0stears Si probabilmente l’unica che lavora sul serio ora, ci vede sempre lungo la pepa un po’ come garrison… - mugugnoh24 : Tornano Ciao Darwin e Avanti un altro ?? Insieme ad altre cariatidi come il GF, Striscia, Iene, Isole,Donne Uomini A… - ParliamoDiNews : Ciao Darwin torna in tv? / `Si pensa a un restyling, alcuni giochi potrebbero...` #PaoloBonolis - lawebstar_it : #Bonolis è pronto a tornare in tv con #CiaoDarwin: 'Praticamente certo il ritorno nel 2023' #lawebstar - Giorgia90504843 : RT @davidoskychoc: Maurizio: ciao Darwin si dovrebbe rifare Paolo: mo vediamo #MaurizioCostanzoShow -