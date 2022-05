Cefalea comune ed emicrania | i consigli per capire le differenze

Leggi su dilei

(Di sabato 7 maggio 2022) Per qualcuno è un fastidio che si manifesta raramente, quando magari si è ecceduto a tavola o con gli alcolici o quando si sono mantenuti troppo a lungo collo e schiena in posizione viziate. Ma per molte persone, soprattutto donne, laè una vera e propria minaccia per la qualità di vita. È il caso ad esempio dell’, nelle sue varie forme, che colpisce soprattutto le donne. Per queste situazioni occorre sempre affidarsi a uno specialista che sia in grado di offrire, caso per caso, le possibili soluzioni più adeguate. Per sensibilizzare tutte le persone su un problema che non lascia davvero vivere, da lunedì 9 maggio fino a domenica 15 si celebra la Settimana Nazionale del Mal di Testa, promossa dalla SIN (Società Italiana di Neurologia) e dalla SISC (Società Italiana per lo Studio delle Cefalee). Durante l’iniziativa, grazie alla ...