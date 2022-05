Calciomercato Napoli, sfida a due big per la stella dell’Empoli (Di sabato 7 maggio 2022) Il Napoli guarda con interesse al prossimo Calciomercato. Gli azzurri potrebbero vivere un profondo restyling in estate, visto il possibile addio di diversi calciatori. Cristiano Giuntoli è già al lavoro per provare a migliorare la rosa di Luciano Spalletti, anche con colpi giovani. Al Napoli piace molto Kristjan Asllani dell’Empoli. La stellina dei toscani si è messo in mostra in maniera importante in questo campionato e contro l’Inter ha anche messo a segno la sua prima rete stagionale. Calciomercato Napoli Asllani (Getty Images)Calciomercato Napoli, colpo Asllani: piace a Inter e Milan Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale, il Napoli è in corsa per Kristjan Asllani ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 7 maggio 2022) Ilguarda con interesse al prossimo. Gli azzurri potrebbero vivere un profondo restyling in estate, visto il possibile addio di diversi calciatori. Cristiano Giuntoli è già al lavoro per provare a migliorare la rosa di Luciano Spalletti, anche con colpi giovani. Alpiace molto Kristjan Asllani. La stellina dei toscani si è messo in mostra in maniera importante in questo campionato e contro l’Inter ha anche messo a segno la sua prima rete stagionale.Asllani (Getty Images), colpo Asllani: piace a Inter e Milan Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale, ilè in corsa per Kristjan Asllani ...

