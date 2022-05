Bimbo ucraino gravemente malato atterra a Roma: scortato per farlo arrivare in tempo in ospedale (Di sabato 7 maggio 2022) E’ avvenuto tutto nel giro di pochi minuti: una richiesta di ausilio, pervenuta al Comando Generale della Polizia Locale di Roma Capitale, per consentire ad una famiglia proveniente dall’Ucraina di raggiungere e far ricoverare d’urgenza il proprio bambino presso l’ospedale pediatrico Bambino Gesù. Immediatamente il servizio di scorta all’ambulanza si è attivato tramite una pattuglia di motociclisti del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico). Leggi anche: Roma, fare il medico non gli basta: doc diventa spacciatore, arrestato insieme a due complici Il volo da Kiev a Roma Il piccolo, di 4 anni, sarebbe arrivato con la mamma all’aeroporto dell’Urbe con un volo charter nel giro di pochi minuti e da qui la necessità che gli agenti raggiungessero l’ambulanza sulla pista di atterraggio, per poi scortarla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 7 maggio 2022) E’ avvenuto tutto nel giro di pochi minuti: una richiesta di ausilio, pervenuta al Comando Generale della Polizia Locale diCapitale, per consentire ad una famiglia proveniente dall’Ucraina di raggiungere e far ricoverare d’urgenza il proprio bambino presso l’pediatrico Bambino Gesù. Immediatamente il servizio di scorta all’ambulanza si è attivato tramite una pattuglia di motociclisti del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico). Leggi anche:, fare il medico non gli basta: doc diventa spacciatore, arrestato insieme a due complici Il volo da Kiev aIl piccolo, di 4 anni, sarebbe arrivato con la mamma all’aeroporto dell’Urbe con un volo charter nel giro di pochi minuti e da qui la necessità che gli agenti raggiungessero l’ambulanza sulla pista diggio, per poi scortarla ...

