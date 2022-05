Barbara d’Urso o Chiara Ferragni: a quale compleanno parteciperai? (Di sabato 7 maggio 2022) compleanno di Barbara d’Urso o Chiara Ferragni? Oggi 7 maggio tra i tanti volti noti che festeggiano il proprio compleanno ci sono Barbara d’Urso e Chiara Ferragni. Per l’occasione abbiamo deciso di proporti un quiz molto simpatico: a quale festa parteciperai? Quella della conduttrice di Canale 5 oppure sarai tra ospite dell’influencer? Mettiti alla prova L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 7 maggio 2022)di? Oggi 7 maggio tra i tanti volti noti che festeggiano il proprioci sono. Per l’occasione abbiamo deciso di proporti un quiz molto simpatico: afesta? Quella della conduttrice di Canale 5 oppure sarai tra ospite dell’influencer? Mettiti alla prova L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

ParliamoDiNews : Barbara d`Urso, party per i suoi 65 anni: tanti Vip, ecco chi mancava #barbaradurso - andreastoolbox : #Barbara D'Urso, che party per i suoi 65 anni. Da Valeria Marini a Luxuria, Arisa, Malena e Boldi: sfilata di vip - asannais : RT @threeamxiety: Auguri ad Donna con la D maiuscola, spettacolare, dolce, gnocca pazzesca, materna. Una professionista senza eguali. Strao… - leggoit : Barbara D'Urso, il party vip per il suo 65 anni. Da Valeria Marini a Luxuria, Arisa, Malena e Boldi: sfilata di vip - EnricoSavarese2 : RT @dea_channel: tanti auguri di buon compleanno alla divina Barbara D'Urso ?????????????????? -