Zelensky: “Ad Azovstal un inferno, russi continuano a bombardare”. Il video (Di venerdì 6 maggio 2022) Zelensky: “Ad Azovstal un inferno, russi continuano a bombardare” Kiev, 6 mag. (askanews) – Nell’acciaieria di Azovstal è un “inferno”, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso serale al Paese. Zelensky ha spiegato che i bombardamenti russi dell’acciaieria “non si fermano” anche se “i civili devono ancora essere evacuati”. “Le donne, tanti bambini rimangono lì. Immaginate l’inferno: più di due mesi di continui bombardamenti, morte costante nelle vicinanze” ha spiegato. (Testo e video Askanews) Leggi su formiche (Di venerdì 6 maggio 2022): “Adun” Kiev, 6 mag. (askanews) – Nell’acciaieria diè un “”, ha detto il presidente ucraino Volodymyrnel suo discorso serale al Paese.ha spiegato che i bombardamentidell’acciaieria “non si fermano” anche se “i civili devono ancora essere evacuati”. “Le donne, tanti bambini rimangono lì. Immaginate l’: più di due mesi di continui bombardamenti, morte costante nelle vicinanze” ha spiegato. (Testo eAskanews)

