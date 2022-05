Ucraina: ragazzina ferita guida per 30 km su strada minata per salvare due uomini (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "A Popasna una ragazzina di 15 anni ferita da colpi da fuoco alle ginocchia ha guidato per 30 chilometri un'auto sulla strada minata e sotto attacco per portare via due uomini con ferite di schegge". Lo ha reso noto su Telegram Serhii Haidai, capo amministrazione militare regionale di Luhansk. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "A Popasna unadi 15 annida colpi da fuoco alle ginocchia hato per 30 chilometri un'auto sullae sotto attacco per portare via duecon ferite di schegge". Lo ha reso noto su Telegram Serhii Haidai, capo amministrazione militare regionale di Luhansk.

Advertising

avemau : Commosso e turbato da un abbraccio che ricevo da una ragazzina Ucraina ogni volta che mi vede a scuola. Mi stringe… - AminelliVr : RT @TgLa7: I racconti e le storie di @mannocchia dal fronte come quella di Lidia, 85 anni, che ha vissuto da ragazzina la seconda guerra mo… - salvatore_irato : RT @TgLa7: I racconti e le storie di @mannocchia dal fronte come quella di Lidia, 85 anni, che ha vissuto da ragazzina la seconda guerra mo… - Virus1979C : RT @TgLa7: I racconti e le storie di @mannocchia dal fronte come quella di Lidia, 85 anni, che ha vissuto da ragazzina la seconda guerra mo… - TgLa7 : I racconti e le storie di @mannocchia dal fronte come quella di Lidia, 85 anni, che ha vissuto da ragazzina la seco… -