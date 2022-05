The Band, Carlo Conti: quante puntate mancano? Ecco quando finisce (Data ultima puntata) (Di venerdì 6 maggio 2022) La terza puntata di The Band, nuovo programma di Carlo Conti, andrà in onda venerdì 6 maggio, in prima serata: scopriamo quante puntate sono previste, quando finisce, il calendario completo con la programmazione dei vari episodi, la Data dell’ultima puntata e tutti i dettagli utili per seguirla al meglio. Leggi anche: Amici anticipazioni serale: chi va in... Leggi su donnapop (Di venerdì 6 maggio 2022) La terzadi The, nuovo programma di, andrà in onda venerdì 6 maggio, in prima serata: scopriamosono previste,, il calendario completo con la programmazione dei vari episodi, ladell’e tutti i dettagli utili per seguirla al meglio. Leggi anche: Amici anticipazioni serale: chi va in...

Advertising

lifestyleblogit : The Band: la puntata del 6 maggio - - SMSNEWSOFFICIAL : Terzo appuntamento su Rai 1 con “The Band” condotto da Carlo Conti - GabryMonto : RT @RVeronicaOne: #Torino. La band finlandese “The Rasmus”, tra i partecipanti all’Eurovision, ha suonato a sorpresa in piazza Castello. #E… - PaulineGoddess8 : RT @RVeronicaOne: #Torino. La band finlandese “The Rasmus”, tra i partecipanti all’Eurovision, ha suonato a sorpresa in piazza Castello. #E… - UnDueTreBlog : The Band - Terza puntata del 06/05/2022 - Con Carlo Conti su Rai 1. -