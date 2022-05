Terremoto Serie A, il Codacons chiede di rigiocare due partite: rischio ribaltoni in zona scudetto e salvezza (Di venerdì 6 maggio 2022) La Serie A è entrata nella fase decisiva, è in arrivo la nuova giornata in grado di fornire importanti indicazioni per gli obiettivi delle squadre. A tre giornate dal termine, la classifica non è ancora definitiva. In particolar modo è sempre più emozionante la corsa scudetto con Inter e Milan in lotta per il primo posto, mentre la zona Champions League è stata già definita. Avvincente anche la corsa Europa e Conference League e quella salvezza, con la Salernitana in grande spolvero. La classifica non è ancora delineata, ma potrebbero verificarsi nuovi scossoni. Il Codacons ha presentato un ricorso al Tribunale di Roma con la richiesta alla Figc di ripetere le partite di Serie A Milan-Spezia e Spezia-Lazio caratterizzate, secondo l’associazione dei consumatori, da ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 6 maggio 2022) LaA è entrata nella fase decisiva, è in arrivo la nuova giornata in grado di fornire importanti indicazioni per gli obiettivi delle squadre. A tre giornate dal termine, la classifica non è ancora definitiva. In particolar modo è sempre più emozionante la corsacon Inter e Milan in lotta per il primo posto, mentre laChampions League è stata già definita. Avvincente anche la corsa Europa e Conference League e quella, con la Salernitana in grande spolvero. La classifica non è ancora delineata, ma potrebbero verificarsi nuovi scossoni. Ilha presentato un ricorso al Tribunale di Roma con la richiesta alla Figc di ripetere lediA Milan-Spezia e Spezia-Lazio caratterizzate, secondo l’associazione dei consumatori, da ...

