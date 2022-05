Sinatti, preparatore atletico: “Infortuni? Il Covid è stato un fattore, ma bisogna fare una distinzione” (Di venerdì 6 maggio 2022) Il Napoli si sta preparando al prossimo match di campionato contro il Torino. Quest’oggi si è tenuta la consueta conferenza stampa di presentazione alla partita, ma a sorpresa Spalletti non ha presenziato. Il tecnico di Certaldo ha voluto tributare il giusto merito al suo staff che risposto alla varie domande durante la conferenza. Staff Napoli Conferenza Stampa Uno dei membri più sollecitati è stato Sinatti, preparatore atletico, che ha parlato dei tanti Infortuni occorsi agli azzurri nel corso della stagione. Di seguito le sue parole: Perché tanti Infortuni? “Il calcio è cambiato, le partite sono molto più frequenti e con il Covid la situazione si è aggravata. L’80% della rosa si è positivizzata e questo ha sicuramente inciso. Il Covid ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 6 maggio 2022) Il Napoli si sta preparando al prossimo match di campionato contro il Torino. Quest’oggi si è tenuta la consueta conferenza stampa di presentazione alla partita, ma a sorpresa Spalletti non ha presenziato. Il tecnico di Certaldo ha voluto tributare il giusto merito al suo staff che risposto alla varie domande durante la conferenza. Staff Napoli Conferenza Stampa Uno dei membri più sollecitati è, che ha parlato dei tantioccorsi agli azzurri nel corso della stagione. Di seguito le sue parole: Perché tanti? “Il calcio è cambiato, le partite sono molto più frequenti e con illa situazione si è aggravata. L’80% della rosa si è positivizzata e questo ha sicuramente inciso. Il...

