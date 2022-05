«Sei un fottuto idiota!». Quando Ferguson cazziava i giornalisti, gli audio sul Telegraph (Di venerdì 6 maggio 2022) Questa è una storia che viene da un passato che non esiste più. Un mondo in cui i grandi allenatori mandavano a quel paese i giornalisti in maniera esplicita e plateale, forti di rapporti interpersonali cementati dalla frequentazione quotidiana non mediata dalle telecamere. Scazzi, sfuriate, intemerate. Oggi il Telegraph pubblica gli audio integrali – riesumati da una audiocassetta rinvenuta tra le sue da cose da Sam Wallace, decano del giornalismo sportivo inglese – di una “conferenza” ristretta tra Ferguson e alcuni giornalisti che seguivano il Manchester United all’inizio degli anni 200. Ferguson ne dice di tutti i colori al corrispondente del Sun, il quale tiene botta. C’è tutta una mitologia sul caratteraccio di Sir Alex Ferguson, è diventata ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 6 maggio 2022) Questa è una storia che viene da un passato che non esiste più. Un mondo in cui i grandi allenatori mandavano a quel paese iin maniera esplicita e plateale, forti di rapporti interpersonali cementati dalla frequentazione quotidiana non mediata dalle telecamere. Scazzi, sfuriate, intemerate. Oggi ilpubblica gliintegrali – riesumati da unacassetta rinvenuta tra le sue da cose da Sam Wallace, decano del giornalismo sportivo inglese – di una “conferenza” ristretta trae alcuniche seguivano il Manchester United all’inizio degli anni 200.ne dice di tutti i colori al corrispondente del Sun, il quale tiene botta. C’è tutta una mitologia sul caratteraccio di Sir Alex, è diventata ...

