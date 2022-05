Sassuolo, Berardi via a certe condizioni: l’idea per l’attacco è Strefezza (Di venerdì 6 maggio 2022) Il Sassuolo potrebbe cedere Berardi in estate ma soltanto a determinate condizioni: intanto pensa a Strefezza per l’attacco Sarà un mercato bollente quello attorno ai gioielli del Sassuolo, su tutti anche Berardi. La società potrebbe accettare di buon grado la cessione dell’esterno azzurro, ma soltanto a determinate condizioni. I neroverdi lo valutano non meno di 35 milioni, e intanto pensano ad un possibile sostituto. Il nome è quello di Strefezza, che con il Lecce in B ha fatto vedere qualità importanti e non soltanto in termini di gol. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 6 maggio 2022) Ilpotrebbe cederein estate ma soltanto a determinate: intanto pensa aperSarà un mercato bollente quello attorno ai gioielli del, su tutti anche. La società potrebbe accettare di buon grado la cessione dell’esterno azzurro, ma soltanto a determinate. I neroverdi lo valutano non meno di 35 milioni, e intanto pensano ad un possibile sostituto. Il nome è quello di, che con il Lecce in B ha fatto vedere qualità importanti e non soltanto in termini di gol. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Berardi via a determinate condizioni, idea #Strefezza ?? - bicarbomilanist : Zaniolo 120 milioni Frattesi 70 Berardi 90 Raspadori 80 Sassuolo neanche in conferenze - Gutila5ta : @FutbolYup Berardi y Haller (pensando que el fondo invierte), si no Belotti junto al del Sassuolo. - MilioAndrea : @Fiorentinanews che palle con questo #Berardi .. per l’amor del cielo mi piace anche a me.. ma nessuna società a da… - antonio38434529 : RT @wazzaCN: Inter - Empoli 1 Verona - Milan 2 Cagliari- Inter X Milan - Atalanta X Inter - Samp 1 Sassuolo - Milan 2-1, al 96esimo goal… -