Roger Balduino sta fingendo | le accuse di Edoardo a L’isola dei Famosi

Il triangolo amoroso nato su L'isola dei Famosi sta tenendo tutti con il fiato sospeso. La relazione tra Roger Balduino ed Estefania Bernal ha subito una battuta d'arresto a causa dell'arrivo di Beatriz Marino. In molti non credono che tutto ciò sia reale. Per esempio, Alex Belli, in una recente intervista, ha accusato il modello brasiliano di non essere sincero. Nelle ultime ore, anche Edoardo Tavassi ha deciso di dire la sua sull'argomento. Per lui, il naufrago, già prima della partenza, aveva intenzione di mettere su questo teatrino.

