Rinascere | Giancarlo Commare | chi è l’attore che fa Manuel Bortuzzo? Età | fidanzata | genitori | sorella | film | ballerino | curriculum | Instagram

Advertising

Diregiovani : Cosa vuol dire rinascere dopo una tragedia? Lo sa bene #ManuelBortuzzo. La sua storia diventa un film interpretato… - direpuntoit : L'8 maggio su Rai 1 arriva #Rinascere, il film ispirato alla storia di #ManuelBortuzzo. - Giulia24601441 : RT @Cinguetterai_: Il film tv sul campione Manuel Bortuzzo. #Rinascere, con Giancarlo Commare, Alessio Boni, Gea Dall’Orto e Davide Coco. R… - raspa90 : RT @tvblogit: Rinascere, film-tv di Raiuno: intervista a Giancarlo Commare - raspa90 : RT @tvblogit: Rinascere, Giancarlo Commare: “Vedrete i momenti di solitudine di Manuel Bortuzzo. Ho voluto rendere dignità e giustizia a ci… -

... sì, in "" è proprio l'attore sicilianoCommare che interpreta Manuel Bortuzzo. Insieme con lui, come co - protagonista, c'è Alessio Boni , nei panni del padre di Manuel, Franco. ...Arriva su Rai 1 l'8 maggio in prima serata '', il film tv ispirato alla storia di Manuel ...Giancarlo Commare è Manuel Bortuzzo in Rinascere, la fiction sulla vita del nuotatore. Ma cosa sappiamo di luiDi prossima uscita anche il film che racconta la storia di Manuel Bortuzzo, dal titolo "Rinascere". In cui Giancarlo Commare interpreterà il ruolo di Manuel, mentre Alessio Boni sarà Franco ...