Regina Elisabetta e Giubileo di platino, la decisione del principe Harry spazza via ogni dubbio (Di venerdì 6 maggio 2022) Un torneo di polo val bene il Giubileo di platino della Regina più amata dai tempi di Vittoria. Harry d'Inghilterra giocherà con la squadra dei Los Padres lo “Cheval Athletics USPA Intra-Circuit” che si svolgerà dal 3 al 19 giugno a Santa Barbara, sotto il sole della California. E indovinate quando si svolgeranno le celebrazioni in pompa magna per i 70 anni di regno di Elisabetta II? Da giovedì 2 a domenica 5 giugno. Un “accavallamento” di impegni perfetto per evitare di tornare a Londra e stare al fianco dell'amata nonna. Ma il duca di Sussex è tranquillo perché nei 15 minuti di visita che le ha concesso a metà aprile dopo due anni di latitanza americana e prima di presenziare agli Invictus Game in Olanda, ha verificato che sta bene, ha sempre la battuta pronta, continua a bere tè ed è “circondata ... Leggi su iltempo (Di venerdì 6 maggio 2022) Un torneo di polo val bene ildidellapiù amata dai tempi di Vittoria.d'Inghilterra giocherà con la squadra dei Los Padres lo “Cheval Athletics USPA Intra-Circuit” che si svolgerà dal 3 al 19 giugno a Santa Barbara, sotto il sole della California. E indovinate quando si svolgeranno le celebrazioni in pompa magna per i 70 anni di regno diII? Da giovedì 2 a domenica 5 giugno. Un “accavallamento” di impegni perfetto per evitare di tornare a Londra e stare al fianco dell'amata nonna. Ma il duca di Sussex è tranquillo perché nei 15 minuti di visita che le ha concesso a metà aprile dopo due anni di latitanza americana e prima di presenziare agli Invictus Game in Olanda, ha verificato che sta bene, ha sempre la battuta pronta, continua a bere tè ed è “circondata ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Queen Elizabeth diventa l'ultima musa ispiratrice dei gioielli Bulgari. La maison ha annunciato di aver celebrato i… - Bianca34874951 : RT @tempoweb: #ReginaElisabetta e #Giubileo di platino, la decisione del #principeHarry spazza via ogni dubbio @giadinagrisu #meghanmarkle… - tempoweb : #ReginaElisabetta e #Giubileo di platino, la decisione del #principeHarry spazza via ogni dubbio @giadinagrisu… - doomboy : @baffi_francesco La Regina Elisabetta s'è un po' spaventata quando ha letto di una morte così prematura. - maliksvein : RT @vale_enne: Vincenza vestita come la Regina Elisabetta quando va a raccogliere le margherite nel giardino di Balmoral Castle #uominiedon… -