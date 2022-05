Pierpaolo Pretelli | scambiato per Ultimo | il cantante si arrabbia e replica sui social

(Di venerdì 6 maggio 2022) Senza effettivamente far nulla,si è inaspettatamente ritrovato al centro dell’attenzione. L’ex gieffino è stato infattiper il, scatenando la rabbia dell’artista che si è sfogato suiPER– In occasione Radio Italia Live, il concerto che si terrà il 21 maggio e che vedrà sul palco L'articolo

Advertising

Sabina57269535 : RT @PierpaoloTeam: Ups… ?? Pierpaolo Pretelli #r101 #prelemi - milibrat6 : RT @EmJa1115: Dai aspettiamo l'ultima domanda io voto codice 03 Pierpaolo Pretelli #r101 #PRELEMI - milibrat6 : RT @Ileniacap1972: Tutti connessi su #R101 x il nostro pierpaolo pretelli #prelemi - milibrat6 : RT @martinaFirenze: Il Venerdì è solo #r101 con Pierpaolo Pretelli è tutta la squadra di procediamo ?? ore 11 canale 67 #prelemi https://t.… - milibrat6 : RT @Mary27479811: Aspetto il mio preferito #r101 Pierpaolo Pretelli ???? #prelemi nonostante in ufficio....volume a palla???????????? https://t… -

lo abbiamo conosciuto diversi anni fa quando è stato il primo velino di Striscia la Notizia. Poi lo abbiamo conosciuto ...Ecco cosa è successo e perché c'entrascambiato per Ultimo Sky TG24 ha scritto un articolo sui cantanti che parteciperanno al concerto di Radio Italia Live. ...Senza effettivamente far nulla, Pierpaolo Pretelli si è inaspettatamente ritrovato al centro dell’attenzione. L’ex gieffino è stato infatti scambiato per il cantante Ultimo, scatenando la rabbia ...Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli svelano il posto più strano dove hanno fatto l’amore e quante volte lo fanno a settimana – VIDEO. Ieri sera, nel corso del… Leggi ...