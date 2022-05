Peste suina | Coldiretti | nel Lazio a rischio 50mila maiali

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 6 maggio 2022) Roma – Sono quasi cinquantamila iallevati nelper laafricana (Psa) che è spesso letale per questi animali, ma non è, invece, trasmissibile agli esseri umani e nessun problema riguarda la carne. E’ quanto emerge dall’analisi delladopo il caso diindividuato nella riserva naturale dell’Insugherata nel comune di Roma, il primo fuori dalle regioni Liguria e in Piemonte dove nella zona infetta sono stati fino ad ora individuati 113 casi dal primo contagio del 27 dicembre 2021. “Una emergenza nazionale con l’adozione nelle zone interessate- sottolinea la- sono state adottate misure di biosicurezza con abbattimenti cautelativi di, contenimento e ...