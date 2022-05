McKennie appeso a un filo | la Juventus lo ha già sostituito con lui

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 6 maggio 2022) Westonè uno dei giocatori che si è messo maggiormente in mostra in questa Juve, ma il suo futuro non è più sicuro come sembrava. Ci sono alcuni giocatori che riescono a farsi amare e ben volere dal pubblico pur non disponendo di particolari doti tecniche, con Westonche negli ultimi anni ha fatto vedere di essere sicuramente molto volenteroso, ma allo stesso tempo incapace di essere quel centrocampista in grado di alzare in maniera importante il livello tecnico, per questo motivo nellache verrà sarà davvero molto difficile trovare spazio per lui. Weston(Ansa Foto)Quando laacquistò Westondallo Schalke 04 nell’estate del 2020 erano moltissimi quelli che non erano per nulla convinti del suo possibile ...