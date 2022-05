Maurizio Costanzo Show, allo scontro tra Sgarbi e Mughini assiste anche Bonolis che interviene quando Albano … (Di venerdì 6 maggio 2022) Sono ormai diverse ore che non si fa altro che parlare della rissa avvenuta nello studio del Maurizio Costanzo Show e che ha visto protagonisti il noto critico d’arte Vittorio Sgarbi e il giornalista Giampiero Mughini. I due oltre ad un acceso scontro verbale sono anche arrivati ad uno scontro fisico, e quanto accaduto ha davvero lasciato senza parole moltissime persone. Duro scontro tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini La puntata del Maurizio Costanzo Show andata in onda nella serata di mercoledì 4 maggio è stata davvero molto particolare e soprattutto discussa. I protagonisti della puntata in questione sono stati Vittorio ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 6 maggio 2022) Sono ormai diverse ore che non si fa altro che parlare della rissa avvenuta nello studio dele che ha visto protagonisti il noto critico d’arte Vittorioe il giornalista Giampiero. I due oltre ad un accesoverbale sonoarrivati ad unofisico, e quanto accaduto ha davvero lasciato senza parole moltissime persone. Durotra Vittorioe GiampieroLa puntata delandata in onda nella serata di mercoledì 4 maggio è stata davvero molto particolare e soprattutto discussa. I protagonisti della puntata in questione sono stati Vittorio ...

