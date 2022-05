LIVE Inter-Empoli 3-2 | gol dell'ex di Pinamonti e Asllani | poi autorete di Romagnoli e doppio Lautaro

Advertising

Inter : ?? | LIVE ?? Inizia #InterBeats anche sul nostro canale @Twitch con Fabio #Galante e altri ospiti, corri in live a… - Inter : ? | COUNTDOWN ?? Terzo appuntamento con #InterBeats sul nostro canale @Twitch a partire dalle 16.20 ?? Vi aspettiam… - Inter : ?? | MANUELITO ?? Super ospiti e sorrisoni solo nella nostra live di Twitch, venite a fare le vostre domande a Manue… - Mauronick : RT @die_dec: #InterEmpoli il TORO fa il terzo gol. Avanti Inter - die_dec : #InterEmpoli il TORO fa il terzo gol. Avanti Inter -

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta golscore: clamoroso scivolone dell'Empoli in Serie B,invece in Champions League. A scapito del Milan, che naturalmente medita vendetta: i ...I rossoblu di Blessin sperano che gli avversari siano distratti dalla finale di Coppa Italia contro l'non avendo alternative al successo per tenere viva la speranza di salvezza. All'andata la ...Dagli studi di DAZN, Massimo Ambrosini ha parlato così del suo amico Zlatan Ibrahimovic: “Ibra avrebbe dato uno scossone grosso al Napoli, lui era convinto di andarci, era innamorato del fatto di pote ...La giornata al fantacalcio continua con Genoa-Juve, in campo alle 21. Nel Genoa è titolare Criscito, dopo il rigore sbagliato nel derby. Gioca anche Destro. Tridente Dybala-Vlahovic-Kean nella Juve, a ...