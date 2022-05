LIVE F1, GP Miami 2022 in DIRETTA: nuovo motore per Leclerc. tra 60 minuti il via della FP1 (Di venerdì 6 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.33 I protagonisti della massima formula sono pronti per prendere le misure con un tracciato inedito, il terzo cittadino del calendario 2022. L’evento nello Stato della Florida sarà il primo dei due che vivremo negli USA da qui al termine dell’anno. 19.30 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere del Gran Premio di Miami, quinta prova del Mondiale F1 2022. Tra 60 minuti il via di una sessione da non perdere. ORARIO FINE SETTIMANA IN CHIARO SU TV8 Come seguire le prove libere in tv/streaming – La presentazione del GP Miami – Le caratteristiche del circuito – Le cinque risposte del GP Miami LA ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.33 I protagonistimassima formula sono pronti per prendere le misure con un tracciato inedito, il terzo cittadino del calendario. L’evento nello StatoFlorida sarà il primo dei due che vivremo negli USA da qui al termine dell’anno. 19.30 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alladelle prove libere del Gran Premio di, quinta prova del Mondiale F1. Tra 60il via di una sessione da non perdere. ORARIO FINE SETTIMANA IN CHIARO SU TV8 Come seguire le prove libere in tv/streaming – La presentazione del GP– Le caratteristiche del circuito – Le cinque risposte del GPLA ...

Advertising

SkySportF1 : Formula 1, la conferenza in Live Streaming dal GP Miami negli Usa #SkyMotori #F1 #Formula1 #MiamiGP - SkySportF1 : ??? RACE WEEK: F1 A MIAMI ? ?? Venerdì #FP1 alle 20.30, #FP2 alle 23.30 ?? Sabato #FP3 alle 19 e qualifiche alle 22… - francesca_gaito : Ci vediamo alle ore 20:30 per il commento live della prima sessione di prove libere a Miami!?? #MiamiGP #Miami #F1 - madevza : #nowplaying Ultra 2019 presents 'Alesso - Live @ Ultra Music Festival 2017 (Miami) [Free Download]' at - Profilo3Marco : RT @SkySportF1: Formula 1, la conferenza in Live Streaming dal GP Miami negli Usa #SkyMotori #F1 #Formula1 #MiamiGP -