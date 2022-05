L'Europa vuole un altro anno di green pass. Insurrezione: “Limitazione dei diritti fondamentali” (Di venerdì 6 maggio 2022) Il Parlamento europeo ha dato il via libera ai negoziati con i governi per l'estensione della validità del certificato Covid Ue, il green pass, per un altro anno, fino a giugno 2023. Oltre a prorogarne la validità, le modifiche approvate consentiranno ai Paesi Ue di rilasciare certificati relativi anche a nuovi tipi di test antigenici. I deputati hanno chiesto inoltre agli Stati membri di astenersi da ulteriori restrizioni alla libertà di movimento per i titolari del certificato, a meno che non sia strettamente necessario. Qualora le restrizioni risultassero necessarie, queste dovrebbero essere limitate e proporzionate in base agli ultimi consigli scientifici del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e del comitato per la sicurezza sanitaria Ue. ... Leggi su iltempo (Di venerdì 6 maggio 2022) Il Parlamento europeo ha dato il via libera ai negoziati con i governi per l'estensione della validità del certificato Covid Ue, il, per un, fino a giugno 2023. Oltre a prorogarne la validità, le modifiche approvate consentirai Paesi Ue di rilasciare certificati relativi anche a nuovi tipi di test antigenici. I deputati hchiesto inoltre agli Stati membri di astenersi da ulteriori restrizioni alla libertà di movimento per i titolari del certificato, a meno che non sia strettamente necessario. Qualora le restrizioni risultassero necessarie, queste dovrebbero essere limitate e proporzionate in base agli ultimi consigli scientifici del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e del comitato per la sicurezza sanitaria Ue. ...

