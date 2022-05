Lello il Sensitivo: il sindaco di Sorrento voleva un cartomante (a spese nostre) nel suo staff (Di venerdì 6 maggio 2022) Lo aveva scelto perché in possesso di tanti contatti. Non quelli con l’aldilà, ma quelli che – secondo la versione ufficiale del primo cittadino di Sorrento – potevano giovare al lavoro della sua amministrazione. Sta di fatto che Lello il Sensitivo, noto personaggio televisivo in Campania, ha rispedito al mittente la richiesta di entrare a far parte dello staff del sindaco del Comune della penisola sorrentina. Lello il Sensitivo, il sindaco di Sorrento lo vuole nel suo staff Tutto è iniziato con una richiesta ufficiale partita proprio da Massimo Coppola, sindaco di Sorrento. Il primo cittadino campano si era rivolto proprio a quell’uomo – all’anagrafe Raffaele Guida – che per anni ha ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) Lo aveva scelto perché in possesso di tanti contatti. Non quelli con l’aldilà, ma quelli che – secondo la versione ufficiale del primo cittadino di– potevano giovare al lavoro della sua amministrazione. Sta di fatto cheil, noto personaggio televisivo in Campania, ha rispedito al mittente la richiesta di entrare a far parte dellodeldel Comune della penisola sorrentina.il, ildilo vuole nel suoTutto è iniziato con una richiesta ufficiale partita proprio da Massimo Coppola,di. Il primo cittadino campano si era rivolto proprio a quell’uomo – all’anagrafe Raffaele Guida – che per anni ha ...

