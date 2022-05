La Fia vieta i gioielli in gara | Hamilton | “Passo indietro”

Leggi su sportface

(Di venerdì 6 maggio 2022) La Federazione automobilistica internazionale ha introdotto il divieto di gareggiare con oggetti metallici a contatto con il corpo per ridurre il rischio di ustioni in caso di incendio. Provvedimento che tocca in particolare Lewis, abituato ad indossare importanti collane e altri vistosi accessori. “Credo sia unrispetto a quelli in avanti fatti come sport – ha detto il sette volte campione del mondo in conferenza stampa al GP di Miami, alla quale si è presentato con orologi e anelli -. Sono 16 anni che li indosso, ci sono cose piu’ importanti. Una disputa superflua – conclude il pilota inglese della Mercedes – Sono qui, cerchero’ di comunicare con FIA e F1 per essere un alleato di questo sport. Ma credo che le questioni importanti siano altre” SportFace.