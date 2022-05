Guerra in Ucraina, Zelensky apre a un accordo di pace con i russi senza la restituzione della Crimea (Di venerdì 6 maggio 2022) L’Ucraina sarebbe disposta ad accettare un accordo di pace di compromesso con la russia se le forze di Mosca si ritirassero “sulle posizioni del 23 febbraio”. Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky, intervenendo in video alla Chatham House, think tank britannico con sede a Londra, e lasciando intendere che almeno per ora Kiev non pretenderebbe la restituzione della Crimea, annessa dai russi nel 2014. “Da parte nostra non tutti i ponti diplomatici sono stati bruciati”, ha poi precisato, evitando di avanzare richieste pure su quella parte del Donbass fra Donetsk e Lugansk sottratta a sua volta al controllo di Kiev dal 2014. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 6 maggio 2022) L’sarebbe disposta ad accettare undidi compromesso con laa se le forze di Mosca si ritirassero “sulle posizioni del 23 febbraio”. Lo ha detto il presidente Volodymyr, intervenendo in video alla Chatham House, think tank britannico con sede a Londra, e lasciando intendere che almeno per ora Kiev non pretenderebbe la, annessa dainel 2014. “Da parte nostra non tutti i ponti diplomatici sono stati bruciati”, ha poi precisato, evitando di avanzare richieste pure su quella parte del Donbass fra Donetsk e Lugansk sottratta a sua volta al controllo di Kiev dal 2014. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

