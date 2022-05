Gucci accetterà pagamenti in criptovalute nei suoi negozi (Di venerdì 6 maggio 2022) Quando si dice che le criptovalute vanno di moda. Non si tratta soltanto di un luogo comune per indicare il sempre più pervasivo utilizzo delle monete digitali, ma – a quanto pare – anche di un loro possibile impiego. Perché proprio del settore della moda stiamo parlando: Gucci, infatti, ha stabilito che in alcuni suoi negozi inizierà ad autorizzare i pagamenti in criptovaluta. Al momento, la sperimentazione partirà negli Stati Uniti. LEGGI ANCHE > Wikipedia non accetterà più donazioni in criptovalute. Ecco perché Gucci e criptovalute, la decisione negli Stati Uniti Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Shiba Inu e Dogecoin sono soltanto alcune delle criptovalute accettate negli store di lusso della casa di moda italiana ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 6 maggio 2022) Quando si dice che levanno di moda. Non si tratta soltanto di un luogo comune per indicare il sempre più pervasivo utilizzo delle monete digitali, ma – a quanto pare – anche di un loro possibile impiego. Perché proprio del settore della moda stiamo parlando:, infatti, ha stabilito che in alcuniinizierà ad autorizzare iin criptovaluta. Al momento, la sperimentazione partirà negli Stati Uniti. LEGGI ANCHE > Wikipedia nonpiù donazioni in. Ecco perché, la decisione negli Stati Uniti Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Shiba Inu e Dogecoin sono soltanto alcune delleaccettate negli store di lusso della casa di moda italiana ...

Advertising

Scott36079459 : RT @ItaliaShib: #Gucci accetterà come metodo di pagamento #SHIB in tutti i suoi negozi statunitensi entro la fine dell'estate ????. #summer #… - darlaspesso : Davvero? @fps_agency: '??#Crypto fa rima con lusso? ??#Gucci accetterà i pagamenti in 10 #cryptocurrency, incluso il… - SHIBlurker : RT @ItaliaShib: #Gucci accetterà come metodo di pagamento #SHIB in tutti i suoi negozi statunitensi entro la fine dell'estate ????. #summer #… - franciungaro : RT @fps_agency: ??#Crypto fa rima con lusso? ??#Gucci accetterà i pagamenti in 10 #cryptocurrency, incluso il #dogecoin, e in 5 #StableCoin l… - nicopalleschi : RT @fps_agency: ??#Crypto fa rima con lusso? ??#Gucci accetterà i pagamenti in 10 #cryptocurrency, incluso il #dogecoin, e in 5 #StableCoin l… -