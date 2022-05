Giro d’Italia 2022, Vincenzo Albanese: “Tappa di oggi adattissima alle mie caratteristiche, io e Fortunato i capitani” (Di venerdì 6 maggio 2022) Si alza finalmente il sipario sulla 105esima edizione del Giro d’Italia. La Corsa Rosa molla gli ormeggi in territorio ungherese mettendo in palio la vittoria di frazione ed il simbolo del primato, che verrà indossato dal trionfatore odierno. Tra i papabili candidati al successo Vincenzo Albanese è l’azzurro che più degli altri ha le carte in regola per stupire o centrare quantomeno una top5. L’avvicinamento alla rassegna clou dell’anno per la “sua” Eolo-Kometa è stato denso di gare nonostante il ritiro prematuro al Tour of the Alps, l’auspicio è che la preparazione dia frutti già nella settimana d’esordio: “Molti prima del Giro preferiscono andare in altura o riposarsi un attimo – racconta a Tuttobiciweb – noi abbiamo preferito fare l’esatto opposto. Sono a Budapest con ancora la spinta della Vuelta ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022) Si alza finalmente il sipario sulla 105esima edizione del. La Corsa Rosa molla gli ormeggi in territorio ungherese mettendo in palio la vittoria di frazione ed il simbolo del primato, che verrà indossato dal trionfatore odierno. Tra i papabili candidati al successoè l’azzurro che più degli altri ha le carte in regola per stupire o centrare quantomeno una top5. L’avvicinamento alla rassegna clou dell’anno per la “sua” Eolo-Kometa è stato denso di gare nonostante il ritiro prematuro al Tour of the Alps, l’auspicio è che la preparazione dia frutti già nella settimana d’esordio: “Molti prima delpreferiscono andare in altura o riposarsi un attimo – racconta a Tuttobiciweb – noi abbiamo preferito fare l’esatto opposto. Sono a Budapest con ancora la spinta della Vuelta ...

