Giro d’Italia 2022, Mark Cavendish: “La maggior parte dei velocisti puri non sarà in lizza nella prima tappa” (Di venerdì 6 maggio 2022) La prima tappa del Giro d’Italia 2022 si snoderà in terra magiara dalla capitale Budapest a Visegrad per un totale di 195 chilometri. Tantissimi i corridori che puntano al successo e alla maglia rosa, fra questi spicca il velocista di casa Quick-Step Alpha Vinyl Team Mark Cavendish. Il britannico, ribattezzato Cannonball, torna al Giro 10 anni dopo l’ultima apparizione e vorrebbe lasciare il segno sin dal segmento di apertura. Difficile però che l’arrivo in leggera salita (pendenze di poco inferiori al 5% negli ultimi chilometri) gli conceda molte chances. Il 36enne originario dell’Isola di Man cerca il sedicesimo trionfo nella manifestazione e il graffio numero 53 in un Grande Giro. Queste le sue parole sulla ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022) Ladelsi snoderà in terra magiara dalla capitale Budapest a Visegrad per un totale di 195 chilometri. Tantissimi i corridori che puntano al successo e alla maglia rosa, fra questi spicca il velocista di casa Quick-Step Alpha Vinyl Team. Il britannico, ribattezzato Cannonball, torna al10 anni dopo l’ultima apparizione e vorrebbe lasciare il segno sin dal segmento di apertura. Difficile però che l’arrivo in leggera salita (pendenze di poco inferiori al 5% negli ultimi chilometri) gli conceda molte chances. Il 36enne originario dell’Isola di Man cerca il sedicesimo trionfomanifestazione e il graffio numero 53 in un Grande. Queste le sue parole sulla ...

Advertising

giroditalia : ?? @JooAlmeida98 is aiming for podium in third appearance ?? @JooAlmeida98 è al suo terzo Giro d'Italia. Il suo obie… - Eurosport_IT : Prendete appunti ?? 21 giorni sono tanti e c'è da prepararsi per entrare al meglio nel mondo del Giro d'Italia! ??… - giroditalia : #Giro d'Italia 2022: the start list ?? - ZatAndrea : RT @Eurosport_IT: Prendete appunti ?? 21 giorni sono tanti e c'è da prepararsi per entrare al meglio nel mondo del Giro d'Italia! ??????????? #… - TommiDardanelli : RT @GnocchiGene: Al Giro d’Italia 131 stranieri su 176 partenti: il ciclista è un mestiere che gli italiani non vogliono più fare #6maggio… -