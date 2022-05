Giro d’Italia 2022, Biniam Girmay: “Felice per questo secondo posto, posso far bene nei prossimi giorni” (Di venerdì 6 maggio 2022) Mathieu van der Poel è la prima maglia rosa del Giro d’Italia 2022 con il successo sul traguardo di Visegrad. L’arrivo era adattissimo alle caratteristiche dell’olandese, che ha sfruttato il momento giusto per battere tutti i suoi avversari; alle sue spalle si è piazzato l’eritreo Biniam Girmay (Intermarché-Wanty-Gobert) che ha confermato ancora una volta le sue qualità. Il vincitore dell’ultima Gand-Wevelgem ha accarezzato il successo partendo negli ultimi 500 metri, ma nel finale ha subito il ritorno di uno strepitoso van der Poel che è riuscito a mettergli le ruote avanti. Rimane un ottimo risultato per il ventiduenne eritreo, che è andato vicinissimo ad un altro successo storico per il ciclismo africano. Nonostante Girmay non avesse nascosto le sue velleità di vittoria nella ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022) Mathieu van der Poel è la prima maglia rosa delcon il successo sul traguardo di Visegrad. L’arrivo era adattissimo alle caratteristiche dell’olandese, che ha sfruttato il momento giusto per battere tutti i suoi avversari; alle sue spalle si è piazzato l’eritreo(Intermarché-Wanty-Gobert) che ha confermato ancora una volta le sue qualità. Il vincitore dell’ultima Gand-Wevelgem ha accarezzato il successo partendo negli ultimi 500 metri, ma nel finale ha subito il ritorno di uno strepitoso van der Poel che è riuscito a mettergli le ruote avanti. Rimane un ottimo risultato per il ventiduenne eritreo, che è andato vicinissimo ad un altro successo storico per il ciclismo africano. Nonostantenon avesse nascosto le sue velleità di vittoria nella ...

