Forte esplosione in un hotel nel cuore dell'Havana (Di venerdì 6 maggio 2022) Una Forte esplosione ha distrutto la facciata principale dell'hotel Saratoga a Cuba, nel cuore dell'Havana. L'esplosione sarebbe legata a un incidente avvenuto durante il travaso di gas liquido da un camion parcheggiato di fronte...

fanpage : Una fortissima esplosione ha distrutto l'Hotel di lusso ‘Saratoga' a L'Avana - reportrai3 : 'Quando stavo tornando ho sentito un'esplosione molto forte e ho visto l'onda d'urto con i miei occhi. Mi sono aggr… - boborobo88 : Cuba, forte esplosione in hotel di lusso a L'Avana: si scava tra le macerie - telodogratis : Cuba: forte esplosione nell’hotel Saratoga a L’Avana - webmodanettv : RT @MediasetTgcom24: Cuba, forte esplosione in un hotel in restauro a L'Avana #l'avana #cuba -