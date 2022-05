Fedez, dopo la malattia decide di raccontare: “Adesso non …” (Di venerdì 6 maggio 2022) Si sta tanto parlando nelle ultime ore delle parole espresse dal noto rapper italiano Fedez nel corso di una delle puntate di Muschio Selvaggio, programma di podcast condotto da Fedez e Luis Sal . L’artista nello specifico ha rivelato come la sua vita è cambiata dopo la scoperta del tumore, e più esattamente ha rivelato come il suo rapporto con i soldi oggi è cambiato rispetto a poco tempo fa. Ma, quali sono state le sue parole? La nuova vita di Fedez dopo la scoperta della malattia Sono trascorsi pochi mesi da quando Fedez, pseudonimo di Federico Leonardo Lucia, ha scoperto di avere una malattia e nello specifico un tumore al pancreas. Poco dopo la scoperta il rapper ha annunciato il tutto ai fan tramite social e alcuni ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 6 maggio 2022) Si sta tanto parlando nelle ultime ore delle parole espresse dal noto rapper italianonel corso di una delle puntate di Muschio Selvaggio, programma di podcast condotto dae Luis Sal . L’artista nello specifico ha rivelato come la sua vita è cambiatala scoperta del tumore, e più esattamente ha rivelato come il suo rapporto con i soldi oggi è cambiato rispetto a poco tempo fa. Ma, quali sono state le sue parole? La nuova vita dila scoperta dellaSono trascorsi pochi mesi da quando, pseudonimo di Federico Leonardo Lucia, ha scoperto di avere unae nello specifico un tumore al pancreas. Pocola scoperta il rapper ha annunciato il tutto ai fan tramite social e alcuni ...

