Epatite nei bambini | il documento ufficiale con i sintomi per la diagnosi

Leggi su gravidanzaonline

(Di venerdì 6 maggio 2022) I casi diacuta virale tra ial di sotto dei 10 anni di vita è sempre più in aumento, anche nel nostro Paese. Come riportato dalla Società italiana di pediatria, i casi registrati riguardano prevalentementetra i 2 a i 5 anni, e fino al 21 aprile scorso i numeri riportati di contagi sono arrivati a ben 169. Di questi 114solo nel Regno Unito, 13 in Spagna, 12 in Israele, 9 negli Stati Uniti, 6 in Danimarca, 5 in Irlanda, 5 in Olanda, 4 in Italia, 2 in Norvegia, 2 in Francia, 1 in Romania e 1 in Belgio. Inoltre, di tutti questiinfettati ben diciassette, ossia circa il 10%, ha dovuto subire un trapianto di fegato, mentre uno conpiù gravi è deceduto. Di fronte a questi numeri allarmanti la Sip ha elaborato uncon ...