Covid, incidenza in calo ma cresce l’indice Rt: nessuna regione a rischio alto – Il monitoraggio Iss (Di venerdì 6 maggio 2022) incidenza in calo e indice di contagio Rt in crescita. In discesa l’occupazione delle aree mediche e delle terapie intensive e nessuna regione a rischio alto. Questi i dati salienti del monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute sulla pandemia di Coronavirus in Italia. I numeri dicono che scende l’incidenza settimanale a livello nazionale: 559 ogni 100.000 abitanti rispetto a 699 ogni 100.000 abitanti della settimana precedente. Mentre nel periodo 13 – 26 aprile 2022, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,96 (range 0,85- 1,07), sostanzialmente stabile, secondo quanto riferisce l’Iss, rispetto alla settimana precedente quando era 0,93. Il tasso di occupazione in terapia intensiva dei malati ... Leggi su open.online (Di venerdì 6 maggio 2022)ine indice di contagio Rt in crescita. In discesa l’occupazione delle aree mediche e delle terapie intensive e. Questi i dati salienti deldell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute sulla pandemia di Coronavirus in Italia. I numeri dicono che scende l’settimanale a livello nazionale: 559 ogni 100.000 abitanti rispetto a 699 ogni 100.000 abitanti della settimana precedente. Mentre nel periodo 13 – 26 aprile 2022, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,96 (range 0,85- 1,07), sostanzialmente stabile, secondo quanto riferisce l’Iss, rispetto alla settimana precedente quando era 0,93. Il tasso di occupazione in terapia intensiva dei malati ...

