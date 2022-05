Charlene e Alberto insieme in pubblico. Ma ecco cosa è successo dietro le quinte (Di venerdì 6 maggio 2022) La principessa Charlene è tornata a partecipare a un evento pubblico, lo scorso primo maggio, ma alla stampa internazionale non è sfuggito il suo sguardo perso e il distacco dal principe Alberto Leggi su ilgiornale (Di venerdì 6 maggio 2022) La principessaè tornata a partecipare a un evento, lo scorso primo maggio, ma alla stampa internazionale non è sfuggito il suo sguardo perso e il distacco dal principe

Advertising

zazoomblog : Charlene di Monaco distrutta Alberto inchiodato con un’altra in Italia: lei è famosissima FOTO - #Charlene #Monaco… - killublck : RT @perchetendenza: 'Montecarlo': Perché tra gli utenti appassionati di Formula 1 circola la voce che la principessa Charlène di Monaco abb… - zazoomblog : Royal Alberto e Charlène sono in crisi? Gli indizi del primo impegno pubblico della principessa – FOTO - #Royal… - infoitcultura : Charlene di Monaco e Alberto ormai non hanno più niente da dirsi - PasqualeMarro : #CharlenediMonaco, la soluzione lascia sgomento Alberto -