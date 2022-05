Bullismo, parla Crepet: “Un atto di frustrazione e debolezza” (Di venerdì 6 maggio 2022) “Il Bullismo? È figlio di una società indifferente che non pensa al futuro dei giovani“. A dirlo con forza è Paolo Crepet. Il professore, nell’ambito del ciclo di incontri della “Scuola per genitori“, tratta un tema attuale e molto diffuso come quello della violenza tra giovani. “Prima di tutto – spiega Crepet – credo che sia importante tenere in considerazione un concetto: il Bullismo è un atto di frustrazione e inoltre, come ogni atto violento, è sinonimo di debolezza“. Ma quali sono i fattori che spingono un giovane a bersagliare un suo coetaneo o un ragazzo più piccola? Lo psichiatra e saggista prosegue: “Questa violenza che definisco contemporanea deriva da due aspetti. Il primo: la mancanza di futuro, la generazione attuale, ... Leggi su zon (Di venerdì 6 maggio 2022) “Il? È figlio di una società indifferente che non pensa al futuro dei giovani“. A dirlo con forza è Paolo. Il professore, nell’ambito del ciclo di incontri della “Scuola per genitori“, tratta un tema attuale e molto diffuso come quello della violenza tra giovani. “Prima di tutto – spiega– credo che sia importante tenere in considerazione un concetto: ilè undie inoltre, come ogniviolento, è sinonimo di“. Ma quali sono i fri che spingono un giovane a bersagliare un suo coetaneo o un ragazzo più piccola? Lo psichiatra e saggista prosegue: “Questa violenza che definisco contemporanea deriva da due aspetti. Il primo: la mancanza di futuro, la generazione attuale, ...

_andfknroses : @borderborder_ @ilmanga_1978 inoltre è PIENO di gente che parla del proprio percorso e di come è riuscita a piacers… - PeccatoA : RT @sevenblog_it: Su un palco, illuminata da una luce spot, Jean ci parla di bullismo e potere. Dalla #serietv #Gypsy, il monologo finale i… - imkjka : RT @aviola59: Accanirvi tutti in massa contro un ragazzino per sfogarvi fa schifo, sfotterlo o riempire d'insulti sia lui che a suo fratell… - _xjbproudofyou : RT @aviola59: Accanirvi tutti in massa contro un ragazzino per sfogarvi fa schifo, sfotterlo o riempire d'insulti sia lui che a suo fratell… - aviola59 : Accanirvi tutti in massa contro un ragazzino per sfogarvi fa schifo, sfotterlo o riempire d'insulti sia lui che a s… -